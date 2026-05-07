TWICEのナヨンが、アン・ヒョソプとチェ・ウォンビンのロマンスにさらなる没入感を加える。ナヨンが歌うSBSの新ドラマ『本日も完売しました』のOST『Love Is Enough』が、5月7日午後6時に各種音源サイトを通じてリリースされる。【話題】ナヨンの近況に「今が一番かわいい」の声『本日も完売しました』は、完璧主義者の農夫マシュー・リー（演者アン・ヒョソプ）と、完売主義の通販番組MCタム・イェジン（演者チェ・ウォンビン）が