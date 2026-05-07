【モデルプレス＝2026/05/07】女優の當真あみが5月5日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】19歳美人女優「天使の寝顔」1歳3ヶ月当時の芸術的な寝姿◆當真あみ、幼少期ショット公開當真は「今日はこどもの日！ということで、母から提供してもらった私の写真です」と記し、1歳3ヶ月頃のショットを複数枚投稿。顔の横まで上げた足を抱えて哺乳瓶でミルクを飲んでいる姿や海老反りで頭まで片足