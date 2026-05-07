【モデルプレス＝2026/05/07】King ＆ Princeの永瀬廉が5月6日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。親友の結婚式について語る場面があった。【写真】キンプリ永瀬「スーツはDior」結婚式参列ショット◆永瀬廉、親友の結婚式でKing ＆ Prince楽曲が使用される4月25日、自身のInstagramを通じて親友の結婚式に参列したことを報告し、スーツ姿を披露してい