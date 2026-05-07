【モデルプレス＝2026/05/07】AKB48の伊藤百花が5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。幼少期の姿を公開し、話題となっている。【写真】“顔面重要文化財”22歳AKBセンター「笑い方そのまま」可愛すぎる幼少期ショット◆伊藤百花、幼少期ショット公開伊藤は「＃こどもの日」とハッシュタグを添え、幼少期の写真を公開。大きなポンポンのついたモコモコのピンクのフードをかぶり、カメラに笑顔を向けているショットとなっており「笑