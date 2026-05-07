【ゼノアルマ フレイム シュトラール（再生産）】 12月 発売予定 価格：3,850円 【ゼノアルマ ブレイズ オーピス（再生産）】 12月 発売予定 価格：4,070円 コトブキヤは、プラモデル「ゼノアルマ フレイム シュトラール」と「ゼノアルマ ブレイズ オーピス」の再生産分を12月に発売する。 本商品はアルカ