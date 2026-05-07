明日8日(金)の北陸地方は天気が下り坂で、9日(土)朝にかけて雨や雷雨の所があるでしょう。局地的には急な強い雨や落雷、突風に注意が必要です。そのあと来週にかけては晴れて気温の高い日が多く、25℃以上の夏日が続出するでしょう。まだ暑さに慣れていない時期のため、熱中症など体調管理に注意してください。8日(金)夕方から9日(土)朝にかけて急な強い雨や落雷、突風に注意して明日8日(金)は低気圧が日本海から北日本に進み、低