ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の日本出身メンバーであるショウタロウが、足首の靭帯断裂と診断されたことが7日、発表された。近日中のスケジュールでは、ステージに参加するが、ダンスは行わない。【写真】会場熱狂！THE RAMPAGE×RIIZE所属事務所「SM Entertainment」は、公式ファンプラットフォーム「Weverse」を通じ、「ショウタロウは最近、海外スケジュールの現場でパフォーマンス中に足首を負傷しました。その後、