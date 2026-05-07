神奈川県小田原市の公営住宅で、生まれて初めての一人暮らしを始めて3年になるイラストレーターの本田葉子さん。自分の好きなもの、必要なものだけに囲まれた暮らしは思った以上に快適だと話します（構成：山田真理）【写真】ずっと愛用している帽子とカゴバッグ* * * * * * *後悔しないためにゆったり構えて夫と義母を見送り、2人の子どもたちは独立。そんなふうに家族のかたちが変わるなかで辿り着いたのが、築50年を超えるレト