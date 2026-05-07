2026年5月7日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、福岡県のイタリアチェーン店「ピエトロ」に注目！【写真】スタジオ試食会に「ピエトロ」の和風パスタが登場！『県民熱愛チェーン 極』で今回登場するのは、福岡県のイタリアチェーン店「ピエトロ」。90年代後半にドレッシング革命を巻き起こし、累計販売本数3億本！今も全国で販売される和風ドレッシング「ピエトロ」と同じ会社で、イタリアンチ