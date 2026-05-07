中国が国際電気標準会議（IEC）に提案していたフレキシブル直流送電（VSC-HVDC）系統に連系する洋上風力発電所の高調波評価技術規範」がこのほど、正式に採択されました。この基準は同分野で初のIEC国際標準として、中国の専門家がプロジェクトの責任者を務め、フランス、ドイツ、英国など複数の国の専門家が共同で策定するものです。洋上風力発電は世界の再生可能エネルギー開発における重要な方向性となっており、フレキシブル直