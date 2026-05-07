元でんぱ組.incでタレントの最上もがさんは5月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。5歳の誕生日を迎えた娘との親子ショットを披露しました。【写真】最上もが＆5歳娘の誕生日ショット「雰囲気が、もがちゃんそっくりっすね」最上さんは「娘、先日５歳になりました！！！」とつづり、1枚の写真を投稿。娘との親子ショットです。娘はバルーンの王冠をかぶった誕生日スタイルで、最上さんは黒髪にパーカーのフードをかぶり、笑顔で寄り