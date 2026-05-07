ソロ通算46作目、自身通算51作目となるニュー・アルバム『神さまの言うとおり』を発表したさだまさしさん。10作の新曲で構成されたアルバムの表題作は、映画『お終活３ 幸春！人生メモリーズ』の主題歌として書き下ろされた。誰もの心に響く珠玉の楽曲はどうやって生まれたのか？さらに自身の仕事との向き合い方、人生観や死生観について聞いた。（構成：丸山あかね撮影：本社武田裕介）【写真】歌とトークで観客を魅了する