「名前に“軽”が付いてるから…」 軽自動車に“軽油”を入れちゃ絶対ダメ〜！ドライバー自身が給油ノズルを握る「セルフ式ガソリンスタンド」がすっかり定着した昨今。それに伴って、JAF（日本自動車連盟）などのロードサービスへの救援要請で後を絶たないのが、「燃料の入れ間違い（誤給油）」によるトラブルです。【画像】「ええぇぇ！？」 これが給油口の 「意外な構造」です！（23枚）なかでも圧倒的に件数が多いのが、