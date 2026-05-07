チョコプラ長田に背中を押され「予定外の新車購入」で汚名を返上!?2026年4月10日、お笑いコンビ「シソンヌ」の長谷川忍さんが、お笑いコンビ「チョコレートプラネット」長田庄平さん＆お笑いトリオ「パンサー」向井慧さんの2人が運営するYouTubeチャンネル「向井長田のくるま温泉ちゃんねる」に出演し、愛車を購入したことを報告しました。この日の動画は、長田さんがトヨタのコンパクト4WDスポーツカー「GRヤリス」の納車のた