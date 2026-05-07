「サーティワン アイスクリーム」は、5月8日（金）から5月31日（日）までの期間限定で、「世界のスイーツフレーバーズ」キャンペーンを全国の店舗で実施する。【写真】全フレーバー気になる！「世界のスイーツフレーバーズ」6種詳細■お得な企画も今回開催されるのは、世界のスイーツをイメージした6種の限定フレーバーが登場する企画。新作「抹茶ベイクドチーズケーキ」は、ほろ苦い抹茶アイスクリームとバタークッキーを