「3COINS」は、5月7日（木）に、新商品「CUSTOM TUMBLER」シリーズの2商品で「ストローでの吸引ができない」との問い合わせが多数届いていると発表。該当の2商品および関連商品は、販売を一時停止しており、商品を購入した人にはタンブラー本体および関連商品の返品・返金対応を行うという。【写真】「ストローでの吸引ができない」問い合わせが多数あったという「3COINS」該当商品■「深くお詫び申し上げます」と謝罪5月4日