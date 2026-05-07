きょうの山形県内は晴れて、朝から気温が上がっています。きょう日中の最高気温は山形で真夏日手前の２９度まで上がると予想されていて今年一番の暑さとなりそうです。 【写真を見る】山形県内今年一番の暑さ予想街では半袖の服を着る人も 藤井響樹アナウンサー「午前９時過ぎの山形駅前です。現在の気温は２３．４度となっていてそれほど高くはないが日差しが強く照り付けているため体感はそれ以上に暑く感じます。思