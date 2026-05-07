ロックバンド・ハジオキクチバンドが6日までに公式Xを更新し、ベーシストの上沼優二郎さんが死去ことを報告した。【写真】ハジオキクチバンドからの大切なお知らせ【全文】投稿では、「皆様に大切なお知らせがございます。この度、ハジオキクチバンド Ba.上沼優二郎が逝去いたしました」と報告。「これまで優二郎を支えてくださった皆様、関わってくださったすべての方々に、心より感謝申し上げます」とつづった。また、「昨