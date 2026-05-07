日本発の9人組グローバルグループ・&TEAMのYUMA、TAKI、MAKIが、4日深夜放送のテレビ朝日系『MEGUMIママのいるBar』（深2：17〜深2：36）に出演。アーティストを志したきっかけを語った。【番組カット】キラッキラな笑顔！太陽みたいなTAKIオーディション参加のきっかけについて、MAKIは、TAKIが出演していたオーディション番組『I-LAND』を見たことが転機だったと明かし、「同じ夢に向かって走っていく仲間たちが羨ましか