日本列島は高気圧に覆われて、各地で気温が上昇しています。 近畿地方でも午前中から日差しが降り注ぎ、大阪や京都、兵庫などですでに最高気温が25度を超える夏日を観測しているところがあります。 各府県の主な地点における最高気温の観測値（正午・アメダス）は以下の通りです。 ■大阪府枚方:25.6度豊中:25.6度大阪市:26度 ■京都府京都市:26.4度舞鶴:26.3度福知山:26.1度美山:25.1度京田辺:25度 ■兵庫県朝来市和田山:26.