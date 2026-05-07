韓国の俳優ビョン・ウソクが公式アンバサダーを務めるアーダーエラーより、初のキャンペーン「Poetic Project（ポエティックプロジェクト）」が発表された。【別カット】黒のセットアップでクールなビョン・ウソクアーダーエラーは4月、ビョン・ウソクをブランドの公式アンバサダーに起用し、青春の価値を多角的に照らし出すとともに、アーティストのアイデンティティを物語的に拡張するクリエイティブイニシアティブ「ポエテ