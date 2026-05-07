モデルでタレントの「くみっきー」こと舟山久美子（35）が7日までに自身のインスタグラムを更新。家族でのモルディブ旅行を報告した。先月、第3子の妊娠を発表した舟山は「子連れモルディブ、移動は大変だけど…それ以上に最高の愛おしい思い出が増えました」と書き出し、家族で旅行を満喫するプライベートショットを複数枚投稿した。続けて「よく質問いただく、我が家の『子連れフライトを乗り切る為に意識していること』を