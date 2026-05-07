元テレビ朝日社員の玉川徹氏は7日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。米国で国民の間の経済格差が急速に拡大し深刻な社会問題となっていることをめぐり、自身が先日「お金持ちの知り合い」から聞いたとする話を引き合いに「格差が加速度的になっている」と指摘した。この日の放送では、米国の経済問題をパネル企画で特集。物価の異常な高騰で、月収110万円を得ていたり、年収が1000万円を超える所