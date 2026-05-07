◇MLB ドジャース12-2アストロズ(日本時間7日、ダイキン・パーク)ドジャースの大谷翔平選手が今季5個目の盗塁を記録しました。大谷選手は4回の第3打席に2アウトランナーなしの場面でフォアボールを獲得します。続くフレディ・フリーマン選手の打席中に2塁への盗塁に成功すると、フリーマン選手はツーベースヒットを放ち、大谷選手が本塁へ生還。大谷選手の盗塁が起点となり、チームは追加点を挙げました。大谷選手は今季5個目の盗