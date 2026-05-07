1998年に33歳で亡くなったX JAPANのギタリストhideさん（本名松本秀人）の実弟、松本裕士さんが7日、Xを更新。イベントにおける盗撮行為について警告した。hideさんの命日である2日、川崎CLUB CITTA'でトリビュートライブ「hide Memorial Day 2026〜Sing along Live“Hi−Ho!”〜」が開催された。松本さんは「メモリアルデイありがとうございました出演してくださった皆様ご協力してくださった関係者の皆様オーディエンスの