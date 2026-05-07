プロボクシングの世界主要４団体の一つ、ＷＢＣ（世界ボクシング評議会）は日本時間７日までに最新ランキングを発表。バンタム級（５３・５キロ以下）では那須川天心（２７）＝帝拳＝が２位から１位に返り咲いた。那須川は４月１１日、両国国技館で当時１位のフアンフランシスコ・エストラダ（３６）＝メキシコと対戦。９回終了ＴＫＯ勝ちを収め、ＷＢＣ世界同級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝への挑戦権を獲得した。那須川は