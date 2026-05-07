伊藤匠叡王に斎藤慎太郎八段が挑む第11期叡王戦五番勝負（主催：株式会社不二家）は、伊藤叡王連勝で迎えた第３局が５月３日（日）に愛知県名古屋市の「か茂免」で行われました。対局の結果、意表の四間飛車を駆使して戦った斎藤八段が116手で勝利。両者秒読みの激戦を制して１勝を返しています。○カド番をしのげるか２連敗と後がなくなった斎藤八段。後手番で迎えた本局は角道を止める雁木含みの序盤戦を選びます。玉側の端歩を