歌手で女優の早見優がシンガー・ソングライターのＣｈａｇｅ（旧名・ＣＨＡＧＥ）との再会ショットを公開した。早見は７日までに自身のインスタグラムを更新。「今日はＣＨＡＧＥさんと久しぶりの再会楽しかったー」「＃ｃｈａｇｅさん＃ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ＃素敵なスタッフさんばかり」と記し、Ｃｈａｇｅとのツーショットなどをアップした。この投稿には、「カワイイ！」「素敵な笑顔」「Ｃｈａｇｅさんとのコラボ