日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は７日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が防御率でメジャートップに立っていることを報じた。大谷は５日（日本時間６日）、敵地・アストロズ戦に先発し、８９球を投げて７回４安打２失点、８奪三振と好投。チームは１―２で敗れ、２敗目（２勝）を喫したが、規定投球回に達し、防御率０・９７でメジャートップに浮上した。また打者としては６日