「新しい学校のリーダーズ」「Ａｗｉｃｈ」「羊文学」「ＬＡＮＡ」の女性アーティスト４組が、６月９日に東京・ＳＧＣホール有明で開催される「ＷｏｍｅｎＩｎＭｕｓｉｃ‐ＥＱＵＡＬＳＴＡＧＥ」に出演することが決まった。同１３日に授賞式が行われる国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」（ＭＡＪ）のアワード期間中に、女性の“エンパワーメント”をテーマにしたライブを予定。ＭＡＪを