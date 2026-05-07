◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝５月７日、栗東トレセンラヴァンダ（牝５歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）は、岩田望来騎手が騎乗してＣＷコースを単走で追い切った。もともとが調教駆けするタイプだが、この日も馬なりのまま軽快なフットワークで６ハロン８３秒５―１１秒３。鞍上は「前回、競馬の１週前にやり過ぎて、結果につながらなかった