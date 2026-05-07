XなどのSNSを見ていると、最近「資産があってもコンビニには行かない」「飲み物は買わずに水筒を持ち歩く」など、いわゆる“億り人の倹約生活”がたびたび話題に上がる。彼らのこうした振る舞いを、私たちは「ただのケチ」や「強靱な精神力があるから」と片付けてしまうかもしれない。しかし、行動神経科学の視点から彼らの習慣を分析してみると、そこには我慢とは無縁の実態があるとか。話題の“億り人の倹約”を入り口に、その背