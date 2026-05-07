味つけはほぼ粉チーズだけでOK！青のりの香りがふわっと広がり、シンプルなのに満足感のある「ささ身ピカタ」。ささ身は開いて厚みを均一にすることで、しっとりやわらかな仕上がりに。手軽に作れて、あと一品やお弁当にも取り入れやすい一皿です。『鶏ささ身の青のりピカタ』のレシピ材料（2人分）鶏ささ身（筋のないもの）……4本（約250g）卵……1個ベビリーフ……1パック（約40g）粉チーズ……大さじ2青のり……大さじ1/2塩