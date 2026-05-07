欠航が続いている「フェリー屋久島2」は運航再開に向けて復旧作業が続いています。 今後、鹿児島運輸支局の検査を受けてあす8日の再開を目指しています。 鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」は先月28日、航行中にエンジンと電気が止まり、鹿児島湾で一時漂流しました。 海水が燃料タンクに流れ込み発電機が故障した可能性があり、当初、きのう6日までの欠航を決めていましたが、きょう7日まで延長されま