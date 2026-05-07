【モデルプレス＝2026/05/07】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が5月6日、自身のInstagramを更新。白いドレスのと黒いガウンのコーディネートを披露し、注目を集めている。【写真】紅白出場人気K-POP美女「とにかく綺麗」世界的イベントでのドレス姿が話題◆aespaカリナ、美スタイル際立つドレス姿披露カリナは黒いハートの絵文字とともに「＠prada」と高級ブランド、プラダのアカウントをメンションし、