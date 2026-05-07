俳優の岩瀬洋志が7日、大阪・梅田のOSAKAたこ焼きマーケットで行われた映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）の公開記念イベントに主演の高橋恭平（なにわ男子）とヒロインの高橋ひかる（※高＝はしごだか）と登壇。監督から受けた“初めての指示”について明かした。【写真】熱そう！たこ焼きを頬張る高橋恭平原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』