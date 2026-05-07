ニューサウスウェールズ大学（UNSW）のMargo Thorntonさんを筆頭とする研究チームは、NASA（アメリカ航空宇宙局）の系外惑星探査衛星「TESS」の観測データを利用して、「周連星惑星」の候補を新たに27個発見したとする研究成果を発表しました。周連星惑星は、連星の周りを公転する太陽系外惑星です。NASAなどの発表では、SF作品『スター・ウォーズ』に登場する、2つの太陽（恒星）の周りを公転する惑星「タトゥイーン」に例えられ