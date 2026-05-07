今回は、45歳の元夫がマッチングアプリに登録していたエピソードを紹介します。私、なんでこの人と結婚していたんだろう…「モラハラがひどい夫と離婚し、息子と娘を引き取り3人で暮らしている私ですが、ある日高校生の娘が私にスマホを見せてきました。スマホの画面はマッチングアプリで、そこには元夫のプロフィールがのっていたんです。『家事が得意な20代女性を希望』などと書かれていて、『家事が得意な20代の女性希望って…