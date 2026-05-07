【ちいかわキャンディBAG】 5月8日 発売予定 価格：980円 【拡大画像へ】 PAPABUBBLEは、「ちいかわ」たちをモチーフにしたコラボレーションキャンディ「ちいかわキャンディBAG」を全国の店舗及びパパブブレ公式サイトにて、5月8日に発売する。価格は980円。 コラボキャンディには、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」に加え、「くりまんじゅう」や「オデ」が登