5月7日（現地時間6日）、「NBAプレーオフ2026」のイースタン・カンファレンス・セミファイナルが行われ、ニューヨーク・ニックスがホームのマディソン・スクエア・ガーデンでフィラデルフィア・セブンティシクサーズとの第2戦に臨んだ。 第1クォーターから点の取り合いが繰り広げられ、リードチェンジの応酬。ニックスは第4クォーター開始5分35