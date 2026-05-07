★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２ドローン ３フィジカルＡＩ ４データセンター ５宇宙開発関連 ６人工知能 ７半導体製造装置 ８蓄電池 ９防衛 １０レアアース みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「レアアース」が１０位となっている。 高市早苗首相は４日、オーストラリアの首都キャンベラでアンソニー・