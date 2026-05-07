後場寄り付き直後の東京株式市場では、日経平均株価が前営業日比３２３０円高前後と前場終値と比較してやや上げ幅を縮小している。外国為替市場では１ドル＝１５６円３０銭近辺で推移している。 出所：MINKABU PRESS