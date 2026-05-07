「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日正午現在でサンリオが「売り予想数上昇」２位となっている。 ７日の東証プライム市場でサンリオが大幅に３日続落し、年初来安値を更新。５月１３日に予定していた決算発表を延期すると１日に明らかにしたことが嫌気された。同社の常務取締役が、自らが執行を担当するグループ子会社から別途報酬を受領していた疑いがあることが判明したことから