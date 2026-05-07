[5.6 J1百年構想リーグEAST第15節 川崎F 1-0 東京V U等々力]川崎フロンターレで唯一全試合フル出場していたDF山原怜音は、東京ヴェルディ戦で後半31分に途中交代。味方のゴールを見届けてピッチを下がり、「(途中交代は)久しぶりだなという感覚。リードした展開のなかで交代することはできた。とりあえず今日やることはできたのかなと思って交代したので、あとは勝ってくれと」。仲間を信じて勝利を見守った。右サイドでは前線