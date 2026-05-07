日向坂46の下田衣珠季さんが柏レイソルのホームゲームに登場し、ファンの反響を呼んでいる。下田さんは6日に三協フロンテア柏スタジアムで開催されたJ1百年構想リーグEAST第15節・浦和レッズ戦に特別出演。「LAWSONエキサイトマッチ」としてローソンの制服を着用し、キックオフセレモニーやトークショーを行った。日向坂46の公式X(@hinatazaka46)が写真とともに来場を報告すると、「ローソンさんの制服めちゃ似合ってる!!」