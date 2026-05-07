ベッドの上にいる「ポテチくん」（⇒次へ）【画像を見る】「助けてあげたいけど見ていたい」小さな体で必死のアピール！初めてのベッドに戸惑うワンちゃんの立ち尽くす姿が、Instagramで注目を集めています。今回紹介するのは、『ベッドから降りられない』ポテチくんの様子を収めた動画です。この投稿は3.6万いいねがつき、「困り顔がとってもかわいい！」「ぬいぐるみみたい」など、可愛さを称える声のほか、「降りれないもどかし