この記事をまとめると ■ブリヂストンの新スタンダードタイヤ「FINESSA HB01」に試乗 ■一般道ではロードノイズの変化と操縦性の向上を実感 ■ウエット路面でも安心感ある走りを実現 ウエット性能はもちろんオンロードでも乗り味向上 2026年1月、BS（ブリヂストン）は「FINESSA（フィネッサ）HB01」の、自動車メディアに向けた試乗会を開催した。一般的なスタンダードタイヤとしては、ベーシックグレードの「NEWNO（ニューノ）」