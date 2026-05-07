B‐R サーティワン アイスクリームは、8日から31日まで「世界のスイーツフレーバーズ」キャンペーンを実施する。こだわりの抹茶を使った和洋折衷の新フレーバーをはじめ、世界のおいしいスイーツをイメージした限定フレーバーが勢ぞろいする。【写真】かわいい！ランダムでもらえる世界のスイーツフレーバーズステッカー5月の新作フレーバーとして「抹茶ベイクドチーズケーキ」が登場。北川半兵衞商店の宇治抹茶を使用した、同