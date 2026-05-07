ゴールデンウィークが明け、大阪のオフィス街には、いつもの通勤風景が戻りました。 午前8時ごろの大阪・淀屋橋。連休が終わり、いつもの慌ただしさが戻ってきました。 （20代男性）「大体9連休くらい。（Qゴールデンウィークは何をしていた?）東京に行ってのらりくらりと飲み歩いて過ごしていました。休みの感覚が抜けない。半分寝ぼけながら出勤しているので、頭が回るのかなと」 （40代女性）「『行