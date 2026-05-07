ミズノは７日、「ＮＰＢマザーズデー２０２６」として行われる１０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）で同社がアドバイザリー契約を結んでいる阪神の選手が同日着用する特別アイテムを公開した。公開されたのは糸原健斗内野手（３３）、大山悠輔内野手（３１）、佐藤輝明内野手（２７）、森下翔太外野手（２５）の４選手のアイテム。母の日をモチーフにした鮮やかなピンクが特徴のアイテムを身につけ、日頃の感謝を胸にグラウンドで戦う